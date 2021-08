Polizei meldet zwei Unfälle im Landkreis Dillingen

Erst in Lauingen, dann in Gundelfingen: Gleich zwei Unfälle haben sich am Dienstag im Landkreis Dillingen ereignet. Die Sachschäden sind beachtlich.

Am Dienstag gegen 8.10 Uhr musste ein 31-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt an der Einmündung der Aislinger Straße in Lauingen auf die Staatsstraße 2025 anhalten. Dies übersah ein nachfolgender 43-jähriger Fahrer und prallte auf das Heck des 31-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von circa 1100 Euro.

Auch an einer Baustelle in Gundelfingen gab es einen Unfall

Zu einem weiteren Unfall kam es laut Bericht der Polizei gegen 11.45 Uhr in Gundelfingen an der B 16, Höhe Abzweigung Peterswörth, nachdem der Fahrer eines Sattelzugs rückwärts von der Fahrbahn in eine angrenzende Baustelle rangieren wollte. Dabei bemerkte er zu spät, dass sich hinter ihm ein Auto befand und fuhr auf dieses frontal auf. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 4100 Euro. (pol)