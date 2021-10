Lauingen

vor 43 Min.

Heute helfen ihm in Krisen Glaube und Humor

Heute kann er über vieles lachen, was ihn früher in die absolute Verzweiflung trieb – der Liedermacher Walter Spira aus Ulm gab in der Elisabethenstiftung einen tiefen Einblick in sein Leben.

Plus Der Ulmer Liedermacher Walter Spira lässt im Elisabethenstift in Lauingen tief in seine Seele blicken, denn er fühlte sich zweimal selbst am Ende. Wer erreichbar ist, wenn die seelische Not am größten ist.

Von Brigitte Bunk

Er ist ganz unten. An dem Tag, an dem alle seine Pläne gescheitert sind und der seinem Leben eine Wende gibt. In seiner Verzweiflung denkt der Ulmer Liedermacher Walter Spira vor 33 Jahren, er hätte nur noch die Wahl, sich umzubringen. Damals, als „streng gläubiger Atheist“. Der an nichts glaubt, aber Gott auf übelste Art und Weise beschimpft. „Doch irgendwas hat mich zurückgehalten“, verrät der 68-Jährige seinem Publikum beim musikalischen Kabarett im Albertus-Magnus-Saal im Lauinger Elisabethenstift. Damals habe er den Weg zu Gott gefunden. Deshalb und durch die Hilfe guter Freunde habe er neu anfangen können. „Seit dem Tag, seitdem ich mich selbst mag, können mich die anderen gern haben“, sagt Spira. Heute möchte er niemand anderer mehr sein, keinem anderen gefallen. Er habe keine Angst mehr, dass es eventuell nicht reiche, wer er ist.

