Auto gegen Lastwagen: Frau verletzt sich bei Unfall in Höchstädt

Auch in Lauingen und Wertingen kracht es, wie die Polizei meldet.

Die Polizei Dillingen meldet gleich drei Unfälle, die am Mittwoch im Landkreis Dillingen passiert sind. Einer ereignete sich gegen 10.30 Uhr von der Straße am Bahnhof in die Einfahrt zu einem Supermarkt in Wertingen. Ein 50-Jähriger wollte einfahren., zeitgleich fuhr eine 78-Jährige vom Parkplatz auf die Straße. Während des Abbiegevorgangs touchierten sich beide Fahrzeuge seitlich, wobei ein Sachschaden von circa 13.000 Euro entstand.

Frau hat leichte Verletzungen nach Zusammenprall

Gegen 10 Uhr wollte der Fahrer eines Sattelzuges von der Herzogin-Anna-Straße nach rechts auf die Friedrich-von-Teck-Straße in Höchstädt einbiegen. Auf Grund der Länge des Gespanns ordnete der Fahrer sich auf der Linksabbiegerspur ein und setzte den Blinker rechts. Dies übersah eine nachfolgende 47-jährige Autofahrerin und ordnete sich auf der Rechtsabbiegerspur neben dem Sattelzug ein. Beim anschließenden Einbiegen auf die Friedrich-von-Teck-Straße prallte der Pkw mit dem Sattelzug zusammen. Die Fahrerin erlitt laut Polizeibericht durch den Aufprall leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

10.000 Euro Schaden durch Aufprall

Gegen 17.30 Uhr wollte eine 50-jährige Fahrerin von einem Parkplatz an der Schabringer Straße in Lauingen rückwärts ausparken. Dabei übersah sie einen vorbeifahrenden anderen Autofahrer und prallte seitlich in das Fahrzeug. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. (pol)