Mädchen richtet in Lauingen fast 2000 Euro Schaden an

Einen Schaden in Höhe von fast 2000 Euro hat ein Mädchen in Lauingen angerichtet. Und in Holzheim haben Jugendliche etwas ganz Ekliges angestellt.

Die Dillinger Polizei sucht Hinweise zu zwei Fällen in Holzheim und in Lauingen. Beide Male waren junge Menschen am Werk und richteten Schaden an.

Ein bislang unbekanntes Mädchen ist am Sonntag um 18.20 Uhr mit seinem Fahrrad absichtlich gegen die Glastür der Lauinger Zenetti-Passage gefahren. Dadurch wurde die Glastür aus der Verankerung gehebelt und verbogen. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Zuvor war das gleiche Mädchen in der Herzog-Georg-Straße unter einem Hoftor in einen dortigen Innenhof gekrabbelt und hatte dort einen abgestellten Anhänger mit Tierkot beschmiert und einen Mercedes mit einem herumliegenden Meißel zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro.

Eine Videokamera hat das Mädchen gefilmt

Die beiden Taten wurden jeweils von Videoüberwachungen aufgenommen. Darauf ist außerdem zu erkennen, dass ein bislang unbekannter Junge vor dem Hoftor auf das Mädchen wartet. Das Mädchen trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt und kurze schwarze Hosen, der Junge war auf einem gelben Mountainbike unterwegs.

Jugendliche beschmieren Holzheimer Schule mit Kot

Am vergangenen Wochenende haben an der Aschberg Schule zwei bislang unbekannte Täter ein Schild sowie eine Schulbank im Außengelände zerschlagen. Des Weiteren wurde per Videoüberwachung festgehalten, wie die zwei Jugendlichen in den Eingang urinierten und Kot auf die Scheiben schmierten. Der Sachschaden wird mit etwa 100 Euro beziffert. Derzeit werden weitere Ermittlungen zur Täterergreifung geführt.

Die Polizei Dillingen bittet in beiden Fällen unter der Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

