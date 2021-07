In Lauingen trifft eine Landpomeranze auf Grantler und Grattler

Plus Warum Franziska Wanninger im Lauinger Stadeltheater gleich zweimal „furchtlos glücklich“ ist und wie sich Kabarett in Zeiten von Corona anfühlt.

Es war ein langer Hindernislauf. Bis Franziska Wanninger am Samstag im Lauinger Stadeltheater auftreten konnte, verging über ein Jahr und das Hindernis hieß Corona. Nur wenige Stunden vor dem Samstagstermin am 14. März 2020 musste die Niederbayerin damals absagen.