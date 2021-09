Lauingen

vor 51 Min.

In knapp einer Woche startet die Lauinger Messe

So einen Auflauf wie hier vor vier Jahren wird es bei der diesjährigen Lauinger Messe wohl nicht geben. Wegen Corona gelten strenge Hygienevorschriften. Dazu gehören unter anderem Abstand halten und die 3-G-Regel.

Plus In der Lauinger Stadthalle ist bald wieder einiges geboten – trotz der Corona-Pandemie. Die Veranstalter setzen deshalb auf ein umfangreiches Hygienekonzept. Was Besucherinnen und Besucher erwartet.

Von Jonathan Mayer

Die Lauinger Messe wird dieses Jahr aus gleich mehreren Gründen eine Premiere: Zum ersten Mal in ihrer elfjährigen Geschichte findet die Ausstellung nicht im Frühjahr, sondern im Herbst statt. Und zum ersten Mal brauchen die Verantwortlichen der Wirtschaftsinitiative ein penibel ausgearbeitetes Hygienekonzept. Denn auch die Messe findet unter Pandemiebedingungen statt. Und trotzdem ist die Vorfreude bei den Organisatoren groß – auch wenn dieses Mal einiges anders ablaufen wird.

