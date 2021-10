Knöllchen kassiert: Lauinger demoliert Parkautomaten

Weil er einen Strafzettel bekommen hat, hat ein Lauinger in seiner Heimatstadt einen Parkautomaten demoliert.

Einem Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung ist am Dienstag um 13.30 Uhr in Lauingen etwas aufgefallen: Der Parkautomat in der Schösslestraße war nur noch unbrauchbare und unleserliche Parkscheine aus.

Gegen den Lauinger wird nun ermittelt

Vor Ort traf der Mitarbeiter einen 53-jährigen Lauinger. Dieser erklärte, er habe den Automaten beschädigt, nachdem er einen Strafzettel bekommen hatte. Der Sachschaden am Automaten wird mit etwa 1000 Euro beziffert. Gegen den Lauinger wird nun wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt. (pol)

Lesen Sie dazu auch