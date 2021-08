Lauingen hat einen neuen Kämmerer

Andreas Schmid will die Schulden der Donaustadt senken - und einen "finanziellen Effizienzcheck" einführen

Andreas Schmid hat im Juli als neuer Stadtkämmerer seinen Dienst in Lauingen angetreten, wie die Stadt Lauingen in einer Pressemitteilung schreibt. Er ist der Nachfolger von Karlheinz Bunk. Der langjährige Stadtkämmerer geht gegen Jahresende in den Ruhestand. Die Zeit bis dahin werde als intensive Einarbeitungsphase des neuen Kollegen genutzt.

Die Schulden von Lauingen sollen runter

Der neue Stadtkämmerer kenne Lauingen bereits seit seiner Kindheit, seine Großeltern stammen aus Veitriedhausen. Schmid will sich künftig „aktiv in den Gestaltungsprozess einbringen, denn in Lauingen kann man viel bewegen“. Zwei seiner künftigen Schwerpunkte lauten „weiterer Schuldenabbau hin zu einer ausgewogenen Finanzstruktur“ und der finanzielle Effizienzcheck kommunaler Strukturen.

Lauingen meldet weitere Personalveränderungen: Moritz Gruber verstärkt seit Juni die Stadtverwaltung. Der gebürtige Lauinger habe in den vergangenen Jahren viel Berufserfahrung bei einer internationalen Unternehmensgruppe in Ulm gesammelt. Er freue sich, künftig für seine Heimatstadt tätig sein zu dürfen, heißt es in der Pressemitteilung. Als gelernter Industriekaufmann ist Gruber zuständig für die Abteilung Beschaffung und EDV.

Auch im Lauinger Bauamt gibt es einen Wechsel

Robin Neubert unterstützt laut Mitteilung seit Anfang Juni das Bauamt. Der gelernte Verwaltungsfachangestellte übernimmt Aufgaben in der Städtebauförderung und wirkt künftig bei der Bearbeitung von Bauanträgen mit.

Die freigewordenen Räumlichkeiten im ersten Stockwerk sollen ab sofort der Stadtkämmerei für optimierte Arbeitsabläufe dienen. Weitere Umstrukturierungen bis ins nächste Jahr hinein seien in Planung. (pm)