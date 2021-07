Lauingen

vor 48 Min.

Lauingen hat jetzt eine neue Pfarrerin

Auch wenn ihr erster offizieller Arbeitstag erst am 1. Juli war, hat sich Lauingens neue Pfarrerin Andrea Elisabeth Diederich in den Wochen davor schon in ihrer neuen Heimat eingerichtet.

Plus Andrea Elisabeth Diederich übernimmt in der evangelischen Gemeinde die Nachfolge von Alicia Menth. Die Neue ist eine, die gern auch mal eigene Kunstwerke in die Kirche trägt. Was ihr an Lauingen schon jetzt gefällt.

Von Jonathan Mayer

Stolze 200 Kisten hat Andrea Elisabeth Diederich nach Lauingen mitgebracht. Darin verteilt findet sich ihr Leben: von Kleidung, über Bücher, Geschirr bis hin zum Holz, das sie für ihr Hobby – die Kunst – braucht. Seit Donnerstag ist die Nachfolgerin von Alicia Menth die neue Pfarrerin der evangelischen Gemeinde in Lauingen.

