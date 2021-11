Lauingen

07.11.2021

Lauingen sperrt Landwirte aus der Innenstadt aus

Wer in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen wohnt, muss zuweilen ziemlich viel Lärm aushalten. Zuletzt entzündete sich die Diskussion an Traktoren, die durch die Innenstadt fahren.

Plus Viele Anwohnerinnen und Anwohner klagen über landwirtschaftlichen Verkehr. Die Bauern wiederum sehen keine andere Möglichkeit als den Weg durch die Stadt. Die Bürgermeisterin hat jetzt reagiert.

Von Jonathan Mayer

Draußen auf der Straße donnert ein tonnenschwerer Traktor vorbei, drinnen auf dem Sofa kriegen die Anwohnerinnen und Anwohner die Krise. „Man hat hier einfach keine Ruhe bis tief in die Nacht“, schreibt einer. „Die glauben, die Straße gehöre ihnen“, heißt es in einer anderen Meldung in der Lauingen-App. Seit Wochen klagen Bewohnerinnen und Bewohner der Lauinger Innenstadt über den landwirtschaftlichen Verkehr. Die Stadt hat jetzt reagiert – und sperrt Landwirte zeitweise aus der Stadt aus.

