Lauingen

vor 16 Min.

Lauingen will Fahrrad-Stellplätze am Bahnhof schaffen

Zeitgemäße Abstellanlagen für Fahrräder sollen am Lauinger Bahnhof geschaffen werden. Die bestehende Anlage ist in die Jahre gekommen.

Plus Die Parkanlage für Fahrräder am Lauinger Bahnhof ist heruntergekommen. Jetzt will der Stadtrat neue Stellplätze für Drahtesel schaffen. Auch Kinderbetreuungszeiten sind ein Thema.

Von Berthold Veh

Die Stadt Lauingen will sich zu einer fahrradfreundlichen Kommune entwickeln. Dies hat der Stadtrat im Herbst beschlossen. Großen Handlungsbedarf sieht die Stadtratsfraktion der Grünen am Bahnhof bei den Abstellplätzen für Räder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen