Lauinger Hobbyfußballer spenden Geld - auch ohne Turnier

Der FC Silo 66 lässt sich nicht lumpen, erst recht nicht in der Corona-Krise: Die Lauinger Hobbykicker unterstützen einen Kindergarten.

Der FC Silo 66 ist sich auch in den Zeiten der Pandemie treu geblieben und hat wie auch schon in den vergangenen Jahren wieder einen Kindergarten in Lauingen mit einer Spende unterstützt.

Eigentlich findet ein Hobbyturnier statt

Möglich wurde dies nicht wie in den zurückliegenden Jahren durch den Erlös aus dem traditionellen Hobbyfußballturnier, sondern durch die Spendenbereitschaft vieler der normalerweise teilnehmenden Hobbymannschaften. Neben dem FC Silo 66 selbst sind die Mannschaften Spartakus Gottlob, FC Kleinfeld, AH Lauingen und GTE Junior dem Aufruf von Organisator Helmut Steichele gefolgt und haben gespendet, heißt es in einer Pressemitteilung.

An den Kindergarten Kurlandstraße

Nachdem die Firma Tausend die eingegangenen Spenden aufgerundet hat, konnten insgesamt 400 Euro an den Lauinger Kindergarten in der Kurlandstraße übergeben werden. Von dem Geld wurden verschiedene Spielsachen für die kleinen Besucher gekauft. (pm)