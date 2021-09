Lauingen

Lauinger Messe 2021: ein Stück Normalität in der Pandemie

Ein Höhepunkt für viele kleine Besucherinnen und Besucher war am Samstag die Preisverleihung der Wirtschaftsinitiative. Vor den Sommerferien haben die Kinder Sonnenblumen bekommen, die sie wachsen lassen sollten. Wer ein Foto eingeschickt hat, bekam dann einen Gutschein für ein Eis.

Plus Zahlreiche Besucher kommen am Wochenende nach Lauingen. Wohl auch wegen Corona ist scheinbar weniger los als in den vergangenen Jahren. Doch Aussteller und Gäste haben damit kein Problem. Im Gegenteil.

Von Jonathan Mayer

„Das normale Leben geht weiter“, sagt Alois Jäger zum Start der Lauinger Messe. Der Vorsitzende der Lauinger Wirtschaftsinitiative (LWI) ist sichtlich froh, dass es jetzt endlich losgeht. Trotz Corona, trotz der Auflagen, die erst in der vergangenen Woche noch einmal gelockert wurden. Mit einigen Neuerungen, inklusive neuem Hygienekonzept, konnte die LWI so die erste Gewerbeschau im Landkreis seit Ausbruch des Coronavirus am Samstagvormittag einläuten.

