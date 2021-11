Lauingen

19:00 Uhr

Lauinger Unternehmer: „Ich bin arbeitslos“

Nabil Challouf hat in der Johannesstraße eine Garage, in der er Autos aufbereitet. Seine Kundschaft käme teils mit teuren Wagen: „Wer will mit seinem 100.000-Euro-Auto über Schotter fahren?“, fragt er sich. Die Bauarbeiten werden, je nach Witterung, noch mindestens bis Jahresende dauern. Die Stadt verspricht jedoch, die Straße so schnell wie möglich zu asphaltieren.

Plus In der Johannesstraße wird seit Juni gebaggert. Ein Autoaufbereiter hat nun keine Kundschaft mehr. Und auch in einer Arztpraxis ist man fassungslos über die Planungen. Was sagt die Stadt dazu?

Von Christina Brummer

Nabil Challouf ist verzweifelt. Er steht vor seiner Werkstatt und muss zusehen, wie um ihn herum an seiner Existenz gegraben wird. Die Johannesstraße ist seit Anfang Juni eine Baustelle. Sie wird zwischen den Einmündungen zur Wittislinger und der Schabringer Straße saniert. Challouf hat eine Werkstatt für Autoaufbereitung in der Johannesstraße. „Seit zwei Wochen kommt niemand mehr zu mir“, sagt Challouf. Er betreibt die Werkstatt seit 2008, poliert und reinigt dort hochwertige Autos, wie er sagt. Die Kundinnen und Kunden kämen einfach nicht mehr in seine Garage. „Ich bin arbeitslos.“

