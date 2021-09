Lauingen

vor 32 Min.

Lauinger Wirtschaftsvereinigung stimmt fast einstimmig für Fusion

Auch an der Grund- und der Mittelschule (im Bild in der Mitte zu sehen) investiert Lauingen 2021.

Plus Die Wirtschaftsvereinigung will mit der Lauinger Wirtschaftsinitiative fusionieren. Dafür steht jetzt die Auflösung des Vereins an.

Von Jonathan Mayer

Die Mitglieder der Lauinger Wirtschaftsvereinigung (WV) haben sich beinahe einstimmig für eine Fusion mit der Wirtschaftsinitiative (LWI) ausgesprochen. Das erklärt der Vorsitzende der WV, Udo Dankesreiter, auf Nachfrage.

