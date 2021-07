Lauinger fährt mit 1,8 Promille mit Auto gegen eine Hauswand

Der 30-Jährige überfährt erst einen Gehweg, dann stoppt ihn die Wand. Die Polizei Dillingen schließlich auch.

Zu einem Unfall ist es in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr an der Einmündung der Brüderstraße in den Oberanger in Lauingen gekommen. Beim Einbiegen kam ein 30-jähriger Lauinger mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, überfuhr dabei den Gehweg und prallte schließlich gegen eine Hauswand.

Gefährdung des Straßenverkehrs

An seinem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro, an der Hauswand ein Schaden von circa 3000 Euro. Ein Alkoholtest ergab bei dem Unfallverursacher einen Wert von über 1,8 Promille, teilt die Polizei mit. Zudem konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis vorweisen. Der 30-Jährige musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (pol)

