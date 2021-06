Mann baut mit 2,3 Promille im Blut Unfall und verletzt sich selbst

Ein 45-Jähriger rammt mit einem Bus einen Lkw und verletzt sich dabei selbst. Ein Alkoholtest ergibt 2,3 Promille.

Am Montag kam es in der Riedhauser Straße in Lauingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbesetzten Omnibus und einem Lastkraftwagen. Der 45-jährige Omnibusfahrer war stadtauswärts unterwegs. Der Außenspiegel seines Busses kollidierte mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Lastkraftwagens, der von einem 26-Jährigen geführt wurde. Durch die geöffnete Seitenscheibe prallte der abgebrochene Außenspiegel des Lasters in die Fahrerkabine des Busses und traf den 45-Jährigen, heißt es im Bericht der Polizei.

Der Busfahrer musste ins Krankenhaus

Dieser musste mit einer leichten Kopfverletzung per Rettungswagen in das Dillinger Krankhaus gefahren werden. Weil bei dem 45-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt wurde und bei ihm ein Alkoholtest einen Wert von rund 2,3 Promille ergeben hatte, ordneten die Beamten gegen ihn eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Den 45-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens beläuft sich auf rund 1000 Euro. (pol)