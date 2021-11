Mann fällt mit Polizeibeamten in Lauingen in einen Bach

Die Dillinger Polizei wollte am Freitagmorgen einen 26-jährigen Fahrradfahrer kontrollieren. Doch der floh. Weit kam er nicht. Und nass wurde er auch.

Ein 26-jähriger Fahrradfahrer war am Freitagmorgen in der Friedrich-Ebert-Straße in Lauingen unterwegs. Als ihn dort um 2.10 Uhr ein Team der Dillinger Polizeiinspektion kontrollieren wollte, floh der junge Mann durch ein Wohngebiet. Der hatte nicht mit der Fitness der Beamten gerechnet. Denn einer holte ihn schließlich zu Fuß ein und hielt das Fahrrad des 26-Jährigen fest.

Bei der Rangelei fallen der Beamte und der Mann in einen Bach

Dieser wollte zwar seine Flucht zu Fuß fortsetzten, konnte von dem Polizisten aber festgehalten werden. Im weiteren Verlauf fing der 26-Jährige mit dem Beamten zu rangeln an, woraufhin beide einen Hang hinabstürzten und in einem Seitenarm der Brenz im Wasser landeten.

Der renitente 26-Jährige konnte daraufhin von den Beamten fixiert werden. Er stand offensichtlich unter Drogeneinfluss, zudem fanden die Beamten bei der darauffolgenden Durchsuchung eine geringe Menge Betäubungsmittel.

Die Drogen stellten die Beamten sicher und ordneten gegen den 26-Jährigen eine Blutentnahme an. Diesen erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr infolge berauschender Mittel, Gefährdung des Straßenverkehrs, Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (pol)

