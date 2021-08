Mann randaliert in Lauingen und schlägt Passanten ins Gesicht

Der angetrunkene 34-Jähriger beschädigt auch Autos und versucht nach den Polizisten zu treten

Erst schlug er auf Gegenstände ein, später auf einen Passanten. Vollkommen außer Rand und Band war am Sonntag ein 34-jähriger Mann aus Lauingen.

Laut Auskunft der Polizei war am Sonntag gegen 1.30 Uhr die Mitteilung in der Inspektion eingegangen, dass eine Person in der Burgstraße in Lauingen randaliere. Die Beamten fanden heraus, dass der ein 34-Jähriger zunächst in seinem Zimmer Gegenstände des Vermieters beschädigt hatte. Anschließend begab sich der Mann in Richtung Schlossstraße.

Der 34-Jährige beschädigt in Lauingen auch ein Auto

Auf seinem Weg schlug er eine Fensterscheibe ein und beschädigte den Scheinwerfer eines geparkten Autos. Später schlug er einem Passanten ins Gesicht und versuchte ihn mit einer Holzlatte zu verletzen. Von einem weiteren Zeugen nahm er das Handy und warf es auf den Boden. Auch eine am Straßenrand stehende Holzbank wurde von dem 34-Jährigen beschädigt.

Der Mann beleidigt die Polizisten mit Kraftausdrücken

Als die Polizisten eintrafen, versuchte er nach den Beamten zu treten. Zudem beleidigte er sie mit diversen Kraftausdrücken. Die Bilanz seiner Randaletaten: An den Gegenständen entstand ein Gesamtschaden von über 2000 Euro. Der Mann wies einen Alkoholwert von über 0,7 Promille auf. Gegen ihn wird nun wegen mehreren Delikten ermittelt, unter anderem wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Tätlicher Angriff sowie Bedrohung.

Alkohol spielte nicht nur bei dem Randalierer in Lauingen sondern auch bei einem Unfall in Dillingen eine Rolle. Laut Auskunft der Polizei war am Samstag gegen 18.20 Uhr ein 66-Jähriger Radfahrer in der Donaustraße unterwegs. Als der Mann über den Randstein auf den Gehsteig fahren wollte, stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme wies er einen Alkoholwert von über zwei Promille auf. Der 66-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Eine fehlendes Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter wurde einem 27-Jährigen am Samstag gegen 20.30 Uhr in der Dillinger Straße in Dillingen zum Verhängnis. Die Polizei hielt den Mann auf. Dabei zeigt er drogentypische Auffälligkeiten. Deshalb wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt. (pol)