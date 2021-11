Lauingen

Nach Kritik am Tierkrematorium: Wie geht es jetzt weiter?

Dieses Plakat haben Anwohnerinnen und Anwohner in der Nähe des Herrgottsruhfriedhofs in Lauingen aufgestellt. Sie protestieren gegen ein mögliches Tierkrematorium.

Plus Bei vielen Anwohnerinnen und Anwohnern regt sich Widerstand gegen den geplanten Bau eines Tierkrematoriums in Lauingen. Wie es jetzt weitergeht, war auch Thema im Stadtrat. Die Rätinnen und Räte gehen womöglich bald auf Klassenfahrt.

Von Jonathan Mayer

Das geplante Tierkrematorium in Lauingen sorgt weiter für Diskussionen. Während sich viele Anwohnerinnen und Anwohner sowohl bei der Infoveranstaltung vergangene Woche in der Stadthalle als auch in Leserbriefen in unserer Zeitung negativ über das Projekt äußerten, gibt es in sozialen Netzwerken auch viel Zuspruch. Wie geht es jetzt also weiter? Was tut die Stadt angesichts der Kritik? Das wollte Martina Lenzer ( FDP) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats wissen.

