Nach Unfall: Wasserwacht muss in Lauingen 73-Jährigen reanimieren

Ein Mann hat in Lauingen am Steuer eines Kleinbusses vermutlich einen Herzinfarkt erlitten. Ein Zufall hat dem Mann vermutlich das Leben gerettet.

Manchmal kommt es auf Minuten an. Auf das Glück, dass Menschen da sind, die sich in der Ersten Hilfe auskennen. Genau dieses Glück hatte ein 73-Jähriger, der am Freitag gegen 15.30 Uhr in Lauingen einen aufsehenerregenden Unfall mit seinem Kleinbus hatte und anschließend von Mitgliedern der Wasserwacht reanimiert wurde.

Der führerlose Kleinbus prallte gegen einen Laternenmast

Laut Auskunft der Polizei steuerte der 73-Jährige mit seinem Kleinbus, in dem auch eine 80-jährige Frau saß, die Haltestelle beim Hallenbad in der Friedrich-Ebert-Straße in Lauingen an. Auf Höhe des Parkplatzes am Schulzentrums erlitt der Mann offenbar einen Herzinfarkt. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der führerlose Kleinbus manövrierte selbständig über den Gehweg, überrollte ein abgestelltes Fahrrad, prallte anschließend gegen einen Laternenmast und kam dann quer auf der Straße vor dem Hallenbad zum Stehen.

Mitglieder der Wasserwacht setzen auch Defibrillator ein

Zu diesem Zeitpunkt trafen gerade Mitglieder der Wasserwacht ein, da ein Schwimmkurs stattfand. Sie befreiten den nicht mehr ansprechbaren 73-Jährigen aus seiner Fahrerkabine und begannen sofort mit lebensnotwendigen Reanimationsmaßnahmen. Unter Einsatz eines Defibrillators und Dank der Reanimationskräfte konnte der 73-Jährige stabilisiert werden. Dann wurde er mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Heidenheim gebracht. Die 80-jährige Frau blieb unverletzt. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Schaden von etwa 7.600 Euro. (pol)