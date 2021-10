Nach der Zwangspause: So geht es im Lauinger Stadeltheater weiter

Plus Vorhang auf beim Lauinger Stadeltheater. Wann es nach der Corona-Zwangspause weiter geht.

Endlich ist sie vorbei, die coronabedingte Zwangspause für kulturelle Veranstaltungen. Zwar müssen immer noch besondere Regeln eingehalten werden, doch die Menschen können nach über eineinhalbjähriger Zwangspause endlich wieder ins Konzert, ins Theater gehen. Darüber freuen sich auch die Schauspieler des Stadeltheaters Lauingen.