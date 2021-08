Nach einem Wildunfall muss ein Mann mit zur Dillinger Polizei

Nach den Wildunfällen Anfang der Woche im ganzen Landkreis Dillingen hat sich am Donnerstag wieder einer ereignet. Dieses Mal in Lauingen.

Wie berichtet, nehmen Wildunfälle im Landkreis Dillingen zu. Verkehrsteilnehmer sollten laut Dillinger Polizei deswegen besondere Aufmerksamkeit auf Wildtiere legen. Diese befinden sich grade auf Futtersuche und verlassen hierzu ihre geschützten Bereiche, um auf den Feldern nach Nahrung zu suchen.

Wer Wildtiere sieht, sollte grundsätzlich davon ausgehen, dass weitere Tiere folgen können. Daher sollte besonders an Übergängen von abgemähten zu noch bestehenden Feldern und Waldübergängen besonders vorsichtig gefahren werden.

Autofahrer muss mit zur Dillinger Polizeiinspektion

Zuletzt hatte es am Donnerstagmorgen um 2 Uhr gekracht: Ein 39-jähriger Autofahrer war auf der Staatsstraße 2025 bei Lauingen unterwegs gewesen, als plötzlich ein Reh vor ihm auftauchte. Der Mann konnte nach Angaben der Polizei nicht mehr bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das verendete. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Bei der Unfallaufnahme entstand bei den Beamten der Verdacht, dass der Autofahrer eine Alkoholfahne hatte. Deswegen führten sie einen Test durch. Dieser ergab einen Wert von 0,8 Promille. Er musste daraufhin die Beamten auf die Dienststelle begleiten, sein Pkw wurde verkehrssicher abgestellt. (pol)





