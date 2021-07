Lauingen

06:30 Uhr

Neue Töne bei der Lauinger Finanzdebatte

Plus Die Albertus-Magnus-Stadt kann den Schuldenberg deutlich verringern – und das im ersten Corona-Jahr. Die Stimmung ist dementsprechend gut

Ganz neue Töne waren zu hören, als in der Lauinger Stadtratssitzung am Dienstagabend über die Finanzen gesprochen wurde. Denn in der Vergangenheit drückte bei solchen Debatten immer wieder der gewaltige 20-Millionen-Euro-Schuldenberg auf die Stimmung. Als Kämmerer Karlheinz Bunk, der sich Ende des Jahres in den Ruhestand verabschieden wird, aber jetzt die Jahresrechnung 2020 vorlegte, war sogar von einem „tollen Haushalt“ (CSU-Fraktionschef Markus Hoffmann) die Rede.

