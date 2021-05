Lauingen

18.05.2021

Nutzung der Stadthalle wird teurer: Was bedeutet das für die Lauinger Vereine?

„Ich habe mein Statement als Sportreferent abgegeben. Und ich denke, ich habe das Recht dazu, das kundzutun.“Für die Benutzung der Stadthalle in Lauingen fallen künftig höhere Gebühren an. Doch örtliche Vereine und Veranstalter werden von der Stadt finanziell unterstützt. Dem Sportreferenten reicht das aber noch nicht.

Plus Nach über 20 Jahren passt Lauingen erstmals wieder die Nutzungsgebühren für die Stadthalle an. Jetzt zahlen Vereine auch für Übungs- und Jugendbetrieb. Das gefällt nicht jedem.

Von Jonathan Mayer

Am 13. Januar 1998 hat der Lauinger Stadtrat zum letzten Mal die Nutzungsgebühren für die Stadthalle angepasst. Dass diese auch 23 Jahre später noch gelten werden, haben viele der damaligen Stadträte wohl nicht geahnt. Doch das hat jetzt ein Ende. Denn der aktuelle Stadtrat hat jüngst neue Gebühren für die Halle beschlossen. Unter anderem stehen jetzt auch Kosten für die Übungs- und Jugendarbeit an. Was ändert sich für die Vereine?

