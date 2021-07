Polizei löst in Dillingen Tuning-Treffen mit 300 Personen auf

Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis hatte über Social-Media zu einem Tuning-Treffen in Dillingen aufgerufen. Als die Polizei davon erfuhr, schritt sie ein.

Der Polizei in Dillingen ist am Samstagabend gemeldet worden, dass auf einem Supermarktparkplatz in Dillingen ein Treffen von etwa 300 Personen mit 150 Autos stattfindet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 18-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis via Social-Media zu einem „Tuning-Treffen“ aufgerufen hatte.

Der junge Mann hatte nicht so viele Teilnehmer erwartet

Aufgrund des öffentlichen Aufrufs kamen deutlich mehr Personen, als der junge Mann nach Angaben der Polizei erwartet hatte. Notwendige Ordner oder Sicherheitskräfte konnte der 18-Jährige genau so wenig vorweisen, wie eine Liste mit den anwesenden Personen.

Polizei ermittelt gegen den 18-Jährigen

Die Polizei löste das Treffen auf. Gegen den 18-Jährigen wird nun aufgrund eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt.