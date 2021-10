Lauingen

vor 18 Min.

Raffaele De Blasi ruft in Lauingen zum Zusammenstehen für die Kirche auf

In der Sakristei des Martinsmünsters ist derzeit eine Ausstellung „Schätze aus fünf Jahrhunderten“ zu sehen mit Exponaten aus dem Martinsmünster, die im Gotteshaus selbst keinen Platz finden. Michael Schmid, Diözesankonservator des Bistums Augsburg (auf dem Bild), hat sie am Sonntag mit Pfarrer De Blasi eröffnet.

Plus Am Kirchweihsonntag erinnert der Lauinger Stadtpfarrer an die 500-jährige Geschichte des Martinsmünsters und ruft die Gläubigen zum Zusammenstehen für die Zukunft der Kirche auf. Schätze aus vergangenen Tagen können auch in dieser Woche noch betrachtet werden.

Von Brigitte Bunk

Geht es ums Lauinger Martinsmünster, fängt Raffaele De Blasi an zu schwärmen. Nach dem Eingangslied zum Kirchweihgottesdienst sagte der Stadtpfarrer den Gläubigen: „Jahr für Jahr singen wir an Kirchweih dieses Lied: Ein Haus voll Glorie schauet, weit über alle Land’.“ In kaum einem anderen Gotteshaus der Umgebung könne es mit solch einem Recht gesungen werden. Es sei das größte zwischen Ulm und Ingolstadt, erbaut in einer Rekordbauzeit von fünf Jahren von 1516 bis 1521, strahle es solch eine Harmonie aus, dass es keinen Wettstreit scheuen müsse.

