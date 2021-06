Lauingen

vor 37 Min.

Same Deutz-Fahr baut erneut in Lauingen

Plus Der Traktorenhersteller Same Deutz-Fahr will die Arbeitsweisen im Unternehmen modernisieren. Dafür ist ein neues Bürogebäude in Lauingen geplant. Was das für den Standort bedeutet.

Von Jonathan Mayer

Es ist erst ein paar Jahre her, dass sich links und rechts der Riedhauser Straße in Lauingen einiges grundlegend verändert hat. Stolze 90 Millionen Euro investierte der Traktorenhersteller Same Deutz-Fahr damals in seine neuen Produktionshallen. Seitdem grüßen auf beiden Seiten der Straße die grün-schwarzen Fassaden der Deutz-Fahr Arena und des Deutz-Fahr Landes, wo jeden Tag Schlepper vom Band laufen. Jetzt, vier Jahre nach der Eröffnung, folgt die nächste große Investition des Konzerns in den Standort Lauingen.

