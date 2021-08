Sirenenheulen reißt Anwohner in Lauingen aus dem Schlaf

Sirenenheulen weckt in der Nacht auf Dienstag einige Lauinger Bürgerinnen und Bürger auf. Die Polizei klärt auf, was passiert ist.

Knapp fünf Minuten lang heulte in der Nacht auf Dienstag in Lauingen eine Sirene im Dauerton. Gegen 2.30 Uhr, so schildern es Anwohnerinnen und Anwohner, ging es los. Viele Bürgerinnen und Bürger wurden aus dem Schlaf gerissen. Was war also passiert?

Sirenenheulen in Lauingen: Wohl ein technischer Defekt

Wie Katharina von Rönn, die Sprecherin der Polizei Dillingen, auf Nachfrage erklärt, handelt es sich wahrscheinlich um einen technischen Defekt. "Es gab keinen Grund für den Ton, es gab keinen Einsatz", sagt sie. Die Polizei erhielt demnach in der Nacht mehrere Anrufe, woraufhin zwei Beamte nach Lauingen fuhren. Wie es zu dem technischen Defekt kam, ist bislang noch nicht geklärt. Übrigens: Eine Sirene im Dauerton bedeutet im Ernstfall "Entwarnung".