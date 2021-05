So lief das Pandemie-Jahr für Same Deutz-Fahr in Lauingen

Der Traktorhersteller SDF verzeichnet 2020 einen niedrigeren Umsatz. Doch es gibt auch positive Entwicklungen im Konzern.

Der Aufsichtsrat des Traktorherstellers Same Deutz-Fahr mit Sitz in Treviglio in Italien, zu der auch Same Deutz-Fahr Deutschland mit Sitz in Lauingen zählt, hat kürzlich die konsolidierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 genehmigt.

Das Unternehmen schloss das Jahr 2020 mit einem Umsatz von 1.146 Millionen Euro, einem Rückgang von zehn Prozent gegenüber 2019, ab. Der Umsatzrückgang steht hauptsächlich im Zusammenhang mit der durch Covid-19 bedingten, zweimonatigen Schließung des Produktionswerkes in Treviglio, ab dem 24. Februar und somit früher als der nationale Shutdown am 9. März 2020. Diese Entscheidung ermöglichte es, die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen und die Produktions- und Logistikabläufe komplett neu zu gestalten. Dies geschah in Anlehnung an die bereits in den chinesischen Werken des Unternehmens eingeführten Verfahren. Mit dieser Entscheidung konnte die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie laut Pressemitteilung in den Produktionslinien nachhaltig eingedämmt werden.

Es gibt jetzt den "SDF Store"

Auf der Rentabilitätsseite gab es einen Nettogewinn von 39,3 Millionen Euro, was 3,4 Prozent entspricht, und im Wesentlichen mit dem Prozentwert für 2019 (3,5 Prozent) übereinstimmt. Die Nettofinanzposition zum Stichtag schloss mit einer Verschuldung von 176 Millionen Euro, was einem Rückgang von 106 Millionen Euro (-38 %) gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im Rahmen der digitalen Transformation in der Landwirtschaft hat SDF im Jahr 2020 drei neue Smart-Farming-Lösungen auf den Markt gebracht, die darauf abzielen, die Produktivität zu maximieren und die Umweltbelastung auf dem Feld zu reduzieren: SDF Fleet Management für die Verwaltung der Landmaschinenflotte, SDF Farm Management für die Verwaltung der täglichen Abläufe auf dem Hof und SDF Field Management by IBF Servizi für die Maximierung der Flächenerträge. Die neuen Dienstleistungen können dank cloudbasiertem Datenmanagement über die SDF Data Platform bereitgestellt werden. Die digitale Plattform nutzt künstliche Intelligenz, um alle Phasen der landwirtschaftlichen Produktion durch Sammlung, Analyse und Verarbeitung von Daten aus vernetzten Landmaschinen zu optimieren. Ein Beispiel für die Anwendung neuer Technologien ist die im September 2020 eingeführte neue Traktorenbaureihe 8280 TTV der Marke Deutz-Fahr, die das Angebot an leistungsstarken Maschinen der deutschen Marke vervollständigt.

Das Streben nach Innovation wurde durch Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie neue Produkte unterstützt, die im Jahr 2020 fünf Prozent des Umsatzes für einen Wert von 57 Millionen Euro erreichten. Die Pandemie bewirkte eine entscheidende Beschleunigung bei der Digitalisierung der Prozesse des Unternehmens, entsprechend den Zielen des Strategieplans bis 2025. Hervorzuheben ist hier laut Pressemitteilung die Einführung der neuen E-Commerce-Website „SDF Store“ für den unabhängigen und vereinfachten Kauf von Ersatzteilen.

Positive Signale aus China, der Türkei und Indien

Europa, der Referenzmarkt für SDF und für die wichtigsten internationalen Akteure der Branche, verzeichnete einen Rückgang der Traktorenzulassungen von rund 3,5 Prozent. In diesem Szenario hat SDF seinen Marktanteil laut Pressemitteilung um fast einen Prozentpunkt auf 10,7 Prozent verbessert.

Sehr positive Signale kommen aus China, einem Land, in dem SDF mehr als der Marktdurchschnitt gewachsen ist. Erfreulich war auch die Größe des Traktorenmarktes in der Türkei, der 2020 mit 50.000 Einheiten abschloss, wobei die von SDF Türkei verkauften Einheiten um 40 Prozent stiegen und ein Rekordniveau bei den Exporten nach Europa erreicht wurde. 2020 war auch ein zufriedenstellendes Jahr für SDF Indien, das seine Produktpositionierung auf dem Markt dank Verkaufsleistungen und dem Gewinn des Farm Power Award für das neue Modell Agromaxx 4050E 4E, das als bester Traktor des Jahres in Indien in der Kategorie 41-50 PS ausgezeichnet wurde, sichern konnte. (pm)

