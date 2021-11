Lauingen

So reagieren Leserbriefschreiber auf das geplante Tierkrematorium in Lauingen

Plus Das Tierkrematorium, das im Lauinger Osten entstehen soll, sorgt weiterhin für Diskussionsstoff. Auch unsere Redaktion erreichen zahlreiche Zuschriften.

Von Jonathan Mayer

Egal ob Hund, Katze oder Kanarienvogel: Wenn der geliebte tierische Begleiter stirbt, wünschen sich viele Menschen einen würdevollen Abschied und manchmal sogar eine letzte Ruhestätte für ihr Haustier. Das Unternehmen Rosengarten aus Niedersachsen hat diesen Wunsch zu seinem Geschäftsmodell gemacht. In eigens für Haustiere geschaffenen Tierkrematorien werden vom Hamster bis zum Hund alle möglichen Tiere eingeäschert. So eine Anlage, in der dann auch Pferde verbrannt werden sollen, soll auch in Lauingen entstehen - zum Ärger vieler Anwohnerinnen und Anwohner. Die Debatte über das Für und Wider dauert auch nach einer Informationsveranstaltung vergangene Woche noch an. Auch unsere Redaktion haben einige Leserbriefe dazu erreicht. Und die fallen bislang eher weniger positiv aus.

