So steht es um Lauingens Finanzen

Plus Die Zwischenbilanz für das Jahr 2021 fällt positiv aus. Die Stadt Lauingen kann weiter Schulden abbauen. Wofür heuer das meiste Geld ausgegeben wurde.

„Es gibt Positives zu berichten“, sagt Karlheinz Bunk zu Beginn seines Vortrags und grinst. Allein deshalb wolle er kurz vor der Pension noch einmal über den Haushalt der Stadt Lauingen informieren. Denn in den vergangenen Jahren waren die Aussichten bekanntermaßen nicht immer rosig. Doch das ändert sich allmählich. Und der Zwischenbericht über die Finanzlage der Stadt birgt auch eine Überraschung.