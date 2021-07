Lauingen

Spendenaktion: Zwei Lauinger Friseurinnen arbeiten einen Tag lang für Flutopfer

Nadine Treuheit und Stefanie Rempel (von links) arbeiten am Freitag kostenlos – und spenden alle Einnahmen an die Opfer der Flut.

Plus Die Mitarbeiter des Friseur-Ateliers in Lauingen helfen mit einer besonderen Aktion den Betroffenen der Flut in Westdeutschland. Was sie vorhaben.

Von Jonathan Mayer

Überflutete Straßen, zerstörte Existenzen. Viele Menschen im Westen Deutschlands stehen nach der Hochwasserkatastrophe vor dem Nichts. Die Bilder und Berichte aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bewegen das ganze Land – so auch Stefanie Rempel. Die Friseurmeisterin und Inhaberin des Friseur-Ateliers in Lauingen will deshalb schnell helfen. Sie hat sich eine besondere Aktion überlegt, die Haareschneiden und Gutes tun verbindet.

