Streit und Prügel in Lauingen: zwei Verletzte

Gegen einen 19-Jährigen laufen jetzt Strafverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Was war passiert?

In der Lauinger Brunnenstraße sind am Donnerstag ein 19- und ein 15-Jähriger aufeinandergetroffen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Ältere den Jüngeren vor einigen Wochen schon beleidigt. An diesem Donnerstagabend um 17.25 Uhr bedrohte der 19-Jährige den anderen mit einer Ratsche.

Ein 22-Jähriger verletzte sich an der Nase

Anschließend fasste der 19-jährige Aggressor dem Jüngeren ins Gesicht und drückte ihn nach hinten. Ein 22-jähriger Begleiter des 15-Jährigen wollte dazwischen gehen. Im Gerangel mit dem 19-Jährigen fiel der 22-Jährige zu Boden und verletzte sich an der Nase.

Auch eine Lauinger Anwohnerin wurde verletzt

Eine 38-jährige Anwohnerin beobachtete die Auseinandersetzung und griff ein. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Als die Polizei kam, waren alle Beteiligten auf und davon. Doch der 19-Jährige konnte ermittelt werden. Gegen ihn laufen nun diverse Verfahren.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang machen können, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (pol)

