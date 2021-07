Sturzbetrunken: 29-Jähriger kippt nach Party in Lauingen mit Roller um

Der Mann ist vor einem Auto erschrocken und mit seinem Roller umgekippt - zu Fuß.

Da hat einer zu tief ins Glas geschaut: Am Freitag gegen 21.40 Uhr begab sich ein 29-Jähriger mit seinem Roller auf den Heimweg von einer Feier in Lauingen. Er musste jedoch aufgrund seiner Alkoholisierung von über 1,6 Promille sein Kleinkraftrad schieben. Durch einen herannahenden Pkw-Fahrer erschrak der 29-Jährige so sehr, dass er mitsamt seinem Roller umfiel und zu Boden stürzte.

Polizei Dillingen nimmt ihm den Schlüssel

Verletzt wurde er hierdurch nicht. Durch die eintreffenden Polizeibeamten wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um den Mann vor einer Fahrt unter Alkoholeinfluss zu bewahren, so die Polizei weiter.

Ein anderer junger Mann bekommt Probleme

Bereits drei Stunden zuvor musste ein 20-Jähriger von der Polizei auf seine Fahruntauglichkeit hingewiesen werden, nachdem dieser zuvor Alkohol konsumiert hatte und damit einen Alkoholwert von über 0,5 Promille aufwies, steht es im Polizeibericht vom Wochenende. Der junge Mann wurde über die notwendige Wartezeit bis zu seinem Fahrtantritt aufgeklärt. (pol)