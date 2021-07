Lauingen

07:42 Uhr

Überschwemmungen in Lauingen: Radweg und Auwaldsee gesperrt

Ganz schön heftig: die Donau war am Freitag auch an der Staustufe bei Faimingen ein reißender Fluss.

Plus Der heftige Regen in der Nacht zum Freitag ist nicht ohne Folgen geblieben. An der Donau in Lauingen gab es Überschwemmungen.

Von Berthold Veh

Die mitunter heftigen Regenfälle der vergangenen Tage haben die Pegel der Bäche und Flüsse auch im Landkreis Dillingen ansteigen lassen. In Lauingen musste am Freitag die Freiwillige Feuerwehr ausrücken. Dort hatte die Donau mehrere Flächen überflutet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

