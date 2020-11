09:21 Uhr

Lauingen Unbekannter sticht in einen Autoreifen

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für einen Fall in Lauingen.

Der Fahrer eines Mercedes hat in einem rechten Vorderrad seines Wagens nachlassenden Reifendruck bemerkt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geschah das am Samstag zwischen 17 und 18 Uhr.

Der Mann war daraufhin in eine Werkstatt gefahren. Dort wurde festgestellt, dass mittels eines scharfen Gegenstandes in den Reifen gestochen wurde, so dass dieser den Reifen nun ausgewechselt werden musste.

Der Wagen hatte im Lauinger Herrgottruhweg gestanden

Das Fahrzeug war zuvor im Herrgottsruhweg gestanden. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

