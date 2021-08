Unfall in Lauingen: Senior übersieht Vorfahrt

Ein 86-Jähirger will von einem Parkplatz in Lauingen auf die Dillinger Straße fahren, dann übersieht er ein anderes Auto. Eine Person wird bei dem Unfall verletzt.

Ein 86-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Donnerstag vom Parkplatz eines Supermarktes an der Dillinger Straße in Lauingen auf die Fahrbahn auffahren. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte Auto-Fahrerin und prallte mit ihrem Fahrzeug zusammen.

Beim Unfall in Lauingen wird ein Beifahrer leicht verletzt

Ein 28-jähriger Beifahrer im Mercedes wurde durch den Aufprall leicht verletzt, eine Behandlung war vor Ort jedoch nicht notwendig. An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro. (pol)