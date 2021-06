Lauingen

vor 33 Min.

Verkehrsplanung: Wurde in Lauingen eine Chance vertan?

Blick von der Gundelfinger Straße in Richtung Stadtmitte. Die Fahrbahn wird bald erneuert.

Plus Die Pläne für die Gundelfinger Straße in Lauingen haben einen Haken - findet ein Kreisrat. Doch er sieht auch viel Gutes in der aktuellen Planung.

Von Cordula Homann

Schon Ende August könnte die Gundelfinger Straße in Lauingen saniert werden. Und weil sie so breit ist, ist wohl keine Vollsperrung nötig. Dennoch werden die Arbeiten umfangreich. Ursprünglich wollte der Landkreis die Straße nur sanieren. Auf einen Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen/ Die Linke hin wurde über sichere Übergänge für Fußgänger und schmälere Fahrstreifen nachgedacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen