Vom Lauinger Albertus-Gymnasium „auf zu neuen Ufern“

61 Schülerinnen und Schüler haben das Abitur am Lauinger Gymnasium bestanden. Hinter ihnen liegen einige besondere Monate.

Landauf, landab werfen sich dieser Tage junge Erwachsene in Schale, um ihre Abiturzeugnisse in Empfang zu nehmen. Nach Jahren des Lernens, des Hoffens und vielleicht auch des Bangens erhalten sie ihren verdienten Lohn: die Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife. Das Albertus-Gymnasium lud dafür seine Abiturientinnen und Abiturienten mit ihren Angehörigen in die Lauinger Stadthalle.

Schulleiterin Iris Eberl begrüßte die Abiturientinnen und Abiturienten, Eltern, Angehörige, Freunde, Kolleginnen und Kollegen und zahlreiche Ehrengäste. In ihren Grußworten sprachen der Landtagsabgeordnete Johann Häusler und Lauingens Zweiter Bürgermeister Albert Kaiser den Abiturientinnen und Abiturienten ihre Anerkennung und Glückwünsche für den weiteren Lebensweg aus. Der Landtagsabgeordnete Georg Winter lobte besonders, wie sich die Absolventen in der Krise bewährt haben: „ Corona war für alle Beteiligten in der bayerischen Schulfamilie eine überraschende Herausforderung, auf die man sich nicht vorbereiten konnte. Das Entscheidende ist, dass Sie diese angenommen und mit dem gelungenen Abschluss bewiesen haben: Sie können Krise meistern.“ Landrat Leo Schrell gratulierte den Abiturientinnen und Abiturienten zum erfolgreichen Abschluss ihrer Schulzeit: „Sie haben Ihr großes Ziel, das Abitur, trotz mehrerer Lockdowns, der Abstands- und Hygieneregeln und sehr eingeschränkter sozialer Kontakte bravourös erreicht. Sie können stolz auf Ihr Durchhaltevermögen, Ihren Einsatz und Ihre Leistung sein.“

Wittislingens Bürgermeister: "Auf Sie wird es ankommen"

Mit Jacob Koch und Jannik Glatzmaier von der Schülermitverantwortung, der Elternbeirats-Vorsitzenden Monika Kogge und Thomas Reicherzer vom Förderverein würdigten Vertreter der Schulfamilie die Abiturienten. Die Elternbeirats-Vorsitzende Monika Kogge legte in ihrer Ansprache dar, wie wichtig Beharrlichkeit für das Erzielen von Erfolgen ist – gerade auch in Zeiten ständiger Veränderungen, denen Schulen in Zeiten von Corona ausgesetzt sind.

Wittislingens Bürgermeister Thomas Reicherzer, selbst Albertus-Absolvent und Mitglied im Förderverein, sah sich in seine eigene Schulzeit zurückversetzt und freute sich über den beeindruckenden Erfolg der Schülerinnen und Schüler, in dem er aber auch einen Auftrag für ihr weiteres Leben erkannte: „Sie werden auch in Zukunft Verantwortung übernehmen müssen. Mehr als Generationen und Abiturjahrgänge vor Ihnen. Auf Sie wird es ankommen. Er schloss mit einem persönlichen Appell: „Suchen Sie sich Ihren Traum, halten Sie an diesem Traum gut fest und trauen Sie sich auch ab und zu mal, nach den Sternen zu greifen. Und bitte behalten Sie diese tolle Schule, das Albertus-Gymnasium, Ihre Schulzeit und Ihre Gemeinschaft in guter Erinnerung.“

Als Vertreter des aktuellen Abiturjahrgangs traten Jacob Koch und Jona Regending ans Rednerpult. In ihrer Ansprache, die auch manchen Seitenhieb und Anekdoten aus dem Unterrichtsalltag nicht aussparte, reflektierten sie aus ihrer persönlichen Wahrnehmung ihre Jahre am Albertus. Sie schlossen ihre Rede mit dem Ausruf: „Welt, mach dich bereit – wir kommen!“

Einige Schülerinnen und Schüler des Albertus wurden für ihre Leistungen geehrt

Diese Euphorie griff Oberstudiendirektorin Iris Eberl in ihrer Ansprache auf und würdigte das Engagement der Schülerinnen und Schüler, aber auch von deren Eltern, den Lehrern und allen Beteiligten: „Ihr habt in eurem Schulleben, und in den letzten eineinhalb Jahren eine riesige Leistung erbracht. Ihr habt das Abitur geschafft, trotz Corona, und steht am Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Deshalb rufe ich euch jetzt euer eigenes Motto zu: Leinen los! Auf zu neuen Ufern!“

Einige besonders erfolgreiche Abiturientinnen und Abiturienten durften sich zudem über Ehrungen und Sonderpreise freuen. Lauingens Zweiter Bürgermeister Albert Kaiser zeichnete die vier erfolgreichsten Abiturientinnen mit Sonderpreisen der Stadt aus. Den Albonus-Preis für ihr besonderes soziales Engagement erhielt in diesem Jahr Hanna Hofmaier. Der Förderverein verlieh sechs Geldpreise für herausragende Seminararbeiten. Des Weiteren wurden zahlreiche Preise für Mitwirkung in Musikensembles vergeben und vier Schülerinnen und Schüler erhielten Auszeichnungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.

Dass dieser festliche Nachmittag auch zu einem musikalischen Hochgenuss geriet, war den Darbietungen von Annegret Heinle (Trompete), Annalena Jungwirth (Sopran), Caroline Kloth (Violine), Lara Hörmann (Altsaxophon) und Hanna Hofmaier (Klavier) sowie den Klavierbegleitern Sonja Ratzinger und Klaus Nürnberger zu verdanken.

Andreea Batrincea, Nikolas Baumann, Christin Bayer, Sophia Beckert, Arthur Bergheim, Nadine Bernesch, Odilio Bizzarro, Samuel Braun, Sarah Buser, Olivia Dahlitz, Hugo Ferner, Lara Findler, Julia Forst, Sandra Gay, Annegret Heinle, Hanna Hofmaier, Lara Hörmann, Helena Jahnke, Annalena Jungwirth, Niklas Kaipf, Julia Klekamp, Caroline Kloth, Marcus Koch, Marius Krause, Chiara Layer, Lukas Lehrer, Theresa Lindenmaier, Sophie Löffler, Franziska Ludley, Franziska Matzke, Gloria Meier, Christiane Morath, Elias Neher, Khai Nghiem, Hung Nguyen, Phuc Nguyen, Elias Pfitzmayer, Jona Regending, Max Rödter, Sina-Marie Schabel, Laura Schadl, Jessy Schießl, Philipp Schombacher, Maximilian Schulz, Lisa Schwab, Luis Schweinberger, Moritz Simnacher, Leonie Singer, Andras Sztankovics, Daniel Thum, Emilia Wagner, Marino Weiser, Jenny Wiedemann, Hannah Wieser, Noah Winkler, Benedikt Wörner, Janina Wünschmann, Fabian Zengerle.