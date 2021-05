Lauingen

12:00 Uhr

Wanderweg gesperrt: Bekommt Lauingen jetzt eine Hängebrücke?

Früher waren hier Spaziergänger und Radfahrer unterwegs. Doch seit einigen Monaten ist der Weg an der Leitenkante in Faimingen gesperrt.

Plus Seit Monaten ist ein Teil des Premiumwanderwegs in Lauingen gesperrt, weil er abrutscht. Doch wo soll die Umleitung laufen? An der Brenz? Im Wohngebiet? Oder baut die Stadt jetzt eine Hängebrücke mitsamt Naturkneippbecken?

Von Jonathan Mayer

Die Schäden sind auf den ersten Blick sichtbar: Die Handführung biegt sich nach außen, ein Teil des Wegs ist bereits abgebrochen. Rund 100 Meter des Premiumwanderwegs nahe Faimingen sind nicht mehr begehbar. Denn der darunterliegende Hang rutscht immer weiter ab. Im Lauinger Bauausschuss stellte sich am Donnerstag die Frage: Wie geht es jetzt weiter?

