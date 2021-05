Lauingen

Was wird aus dem Gelände der Hahn-Gruppe in Lauingen?

Auf diesem Areal an der Dillinger Straße in Lauingen wollte die Hahn-Gruppe ein Einkaufszentrum bauen. Was kommt stattdessen dort hin?

Plus Im Lauinger Osten sollte ein Einkaufszentrum entstehen. Doch die Bürger lehnten das ab. Was wird nun aus der Fläche?

Von Jonathan Mayer

Vielen dürfte es schon gar nicht mehr auffallen, doch das große Schild mit der Werbung für das Einkaufszentrum im Lauinger Osten steht noch an Ort und Stelle. Direkt an der Dillinger Straße wirbt es für ein Projekt, das es in der Form nicht geben wird. Denn die Mehrheit der Lauinger stimmte beim Bürgerentscheid im März 2020 gegen den Bau. Doch was wird nun – über ein Jahr später – aus dem Grundstück?

