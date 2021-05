Lauingen

Wie sich Lauingen vor der Klimakrise schützen will

Plus Von Hitze bis Starkregen: Lauingen bereitet sich auf klimatische Veränderungen vor. Die Grünen im Stadtrat wollen sogar noch einen Schritt weiter gehen.

Von Jonathan Mayer

Die Winter werden wärmer, die Sommer auch. Um 1,8 Grad Celsius ist die Jahresdurchschnittstemperatur in Bayern in den vergangenen 150 Jahren im Schnitt gestiegen. Die Folge: Es gibt weniger Tage, an denen die Temperatur konstant unter 0 Grad bleibt, dafür mehr Tage, an denen es über 30 Grad hat. Das stresst Mensch und Natur gleichermaßen. Und in den kommenden Jahren könnte sich die Lage noch verschärfen. Genau darauf will man sich in Lauingen jetzt vorbereiten.

