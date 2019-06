00:32 Uhr

Lauingen hat jetzt einen Bienenkreisel

Das Kinderhaus am Bahnhof verschönert den Löwenkreisel mit selbst gebastelten Insekten

Den Fußgängern, Radlern und Autofahrern sind sie bestimmt schon aufgefallen – die vielen Bienen mitten auf dem Lauinger Löwenkreisel. Gebastelt und aufgestellt wurden sie von den Vorschulkindern des Kinderhauses am Bahnhof im Rahmen des Naturprojekts 2019.

„Sonne im Mai, Sonne im Mai, lacht alle lustigen Bienen herbei“, mit diesem Lied begleiteten rund 90 Kinder ihre selbst gebastelten Bienen auf dem Weg vom Kinderhaus am Bahnhof in Richtung Kreisverkehr. „Wir haben jedes Jahr ein Schwerpunktthema, 2019 ist es das Projekt Natur“, berichtet Martin Rehm, Leiter des Kinderhauses. Die Holzbienen sind Teil der Aktion. Gemeinsam mit den Erziehern griffen die Vorschulkinder zu Stichsäge und Schleifpapier. Anschießend ging’s an die Bemalung: Die schwarz-gelben Streifen – passend zu Lauingens Stadtfarben – machen die Bienen zu richtigen Hinguckern. Montiert auf Tomatenstöcken scheinen sie tatsächlich im Anflug zu sein. Mit Hilfe von Georg Rebele, Lauinger Stadtrat und Kreisverkehrspate, und gesichert durch die Verkehrsabsperrung der örtlichen Feuerwehr, stellten die Kinder ihre Bienen mitten auf dem Löwenkreisel auf. Rebele hat den Verkehrskreisel mit seinem Hausmeisterservice vor einem Jahr kostenfrei bepflanzt und ist zuständig für die ehrenamtliche gärtnerische Pflege. „Die vielen nektarhaltigen Pflanzen hier sind richtig bienenfreundlich“, so Rebele. Die 27 Bienen aus dem Kinderhaus sollen den Löwenkreisel dauerhaft schmücken. Ein weiterer Bienenschwarm hat vor dem Lauinger Alten- und Pflegeheim seinen Standort gefunden. Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller lobt das Engagement von Rehm und seinem Team: „Kinder für die Natur zu begeistern, damit kann man nicht früh genug beginnen.“ Das erfolgreiche Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ zeige, dass der Schutz der Artenvielfalt inzwischen mitten in der Bevölkerung angekommen sei.

Eine weitere Bienen-Bastelaktion, organisiert vom Arbeitskreis „Lebenswertes Lauingen“, gehört zum Lauinger Kinderferienprogramm. Termin ist Donnerstag, 8. August, 14 bis 17 Uhr im Biergarten des Restaurants Schlossmühle am Oberen Wall. (pm)

