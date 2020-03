18.03.2020

Lauingen investiert und baut Schulden ab

Das Donauufer zwischen Luitpoldhain und Donaubrücke wird neu gestaltet. Das Projekt zählt zu den wichtigsten Investitionen im Lauinger Haushalt. Am Mittwoch genoss Sina Klopfer-Hellwig mit ihrer Tochter Nora einen Spaziergang. Die Lauingerin freut sich, dass das beliebte Naherholungsgebiet aufgewertet wird.

Plus Wegen des Coronavirus tagen die Stadträte abgeschottet in der Stadthalle. Die Sitzung wird ins Foyer übertragen. Das Gremium arbeitet die Tagesordnung in Rekordzeit ab.

Von Berthold Veh

Unter solchen Umständen hat der Lauinger Stadtrat noch nie getagt. 16 Räte und Bürgermeisterin Katja Müller treffen sich am Dienstagabend zu einer Sitzung unter Ausschluss der Zuhörer in der Stadthalle. Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu minimieren, sitzen alle in einem gehörigen Abstand auseinander.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Ein halbes Dutzend Besucher sieht die Übertragung Niemand schüttelt die Hände, und das Gremium peitscht eine Tagesordnung von 14 Punkten mit der Verabschiedung des Haushalts 2020 in einer rekordverdächtigen Zeit von weniger als einer Stunde durch. Die Debatte mit knappen Redebeiträgen wird für nicht einmal ein halbes Dutzend Besucher über eine Kamera ins Foyer der Stadthalle übertragen. Bürgermeisterin Müller erklärt unserer Zeitung, warum die Sitzung trotz Corona-Krise stattfindet: Der Lauinger Haushalt muss bis zum 20. März dem Landratsamt zur Prüfung vorgelegt werden, und der Antrag für weitere Stabilisierungshilfen muss dem Freistaat bis zum 31. März vorliegen. Der Schuldenberg wird auf 17,5 Millionen reduziert Der Lauinger Stadtrat beschließt schließlich einstimmig einen Etat von 32,9 Millionen Euro. „Die finanzielle Lage bleibt weiterhin angespannt“, sagt Rathauschefin Müller. Dank der Stabilisierungshilfen – im vergangenen Jahr flossen erstmals 1,8 Millionen – hat sich die Lage aber etwas entspannt. So konnte Lauingen den Schuldenberg von 20 Millionen Euro bis Ende 2019 auf 17,9 Millionen verringern. Ende dieses Jahres sollen es dann 17,5 Millionen sein. 2020 erhält die Albertus-Magnus-Stadt eine erhöhte Schlüsselzuweisung von 2,9 Millionen Euro – 1,5 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Eine Kreditaufnahme von 600000 Euro ist eingeplant. Im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet Lauingen 3,8 Millionen Euro, die für Investitionen in den Vermögensetat fließen. Auch eine Drehleiter für die Feuerwehr wird angeschafft Bürgermeisterin Müller nannte folgende Projekte, die Lauingen 2020 anpacken will: die Beschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr (750000 Euro), die Umgestaltung des Donauufers (1,3 Millionen, Eigenanteil 260000 Euro, verteilt auf zwei Haushaltsjahre), den Start des Kindergarten-Neubaus in der Kurlandstraße (5,3 Millionen Gesamtkosten), Sanierungsarbeiten an der Grundschule und die Sanierung der Toiletten in der Mittelschule, die Planung der Sanierung der Donau- und Rosenstraße als mögliche Entlastung für die Herzog-Georg-Straße und den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Fließt das Geld aus den Fördertöpfen weiter? CSU-Fraktionsvorsitzender Markus Hoffmann stellt fest: „Ohne die Stabilisierungshilfen wären wir nicht auf diesem Weg.“ Der Antrag dazu sei „eine historische Entscheidung“ gewesen – die wichtigste der vergangenen Jahre. Auch SPD-Fraktionschef Dietmar Bulling sagt, dass im Etat 2020 eine Entspannung spürbar sei. Der Schuldenberg werde nochmals um eine halbe Million abgebaut, die Rücklagen auf vier Millionen erhöht. Die Investitionen in Kindergarten, Schulen, Drehleiter und Donauufer-Umgestaltung seien sinnvoll. Die Sanierung der Johannesstraße müsse leider verschoben werden – und auch die Sanierung des Turms des Martinsmünsters. Ebenso wie Bulling signalisieren FDP-Fraktionsvorsitzende Claudia Stocker und FW-Stadtrat Bernhard Zenetti („ein gut aufgestellter Haushalt“) Zustimmung. Stocker hat allerdings die Sorge, dass Geld aus den Fördertöpfen angesichts der Corona-Pandemie in Zukunft nicht mehr in der Form fließen wird, wie es die Stadt eingeplant hat. Der Antrag wird einstimmig beschlossen Nach dem Haushaltsbeschluss stellte der Stadtrat ebenfalls einstimmig den Antrag auf weitere Stabilisierungshilfen. Das Konzept zur Haushaltskonsolidierung mit der Einsparung bei freiwilligen Leistungen wurde dabei geschlossen verabschiedet. In den Vorschlägen enthalten ist etwa die Ablehnung, dass die Stadt weiter für den Unterhalt des Martinsmünsters zahlen soll. Die Erhöhung der Gebühren für die Nutzung des Rathausfestsaals und der Stadthalle ist ebenso ein Thema wie der Verkauf städtischer Immobilien, die Einsparung von Energiekosten und die Anhebung von Kindergartengebühren. Philipp Barfuß ( FDP) machte darauf aufmerksam, dass die freiwilligen Leistungen nicht mehr als 100 Euro pro Kopf ausmachen dürfen. Er forderte die Klärung, ob dies durch das Projekt Donauufer – eine freiwillige Leistung – gefährdet werde. Katja Müller verneinte dies, denn durch das Donauufer werde ein touristischer Anziehungspunkt geschaffen und Lauingen weiterentwickelt.

Der Lauinger Haushalt 2020 in Zahlen: Gesamtvolumen: 32,9 Millionen Euro (27,3 Mio., plus 20,7 Prozent, Vergleichszahlen 2019 in Klammern) Verwaltungshaushalt: 24, 6 Mio. (22,5). Einnahmen (ausgewählt): Gewerbesteuer: 5,1 Mio. (4,9). Grundsteuer B, bebaute Grundstücke: 1,6 Mio. (1,7). Einkommensteuer-Beteiligung: 6,4 Mio. (6,4). Schlüsselzuweisungen: 2,9 Mio. (1,5). Ausgaben (ausgewählt): Personalausgaben: 6,2 Mio. (6,3). Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand: 6,6 Mio. (6,2). Zuweisungen und Zuschüsse: 1,0 Mio. (1,0). Kreisumlage: 5,4 Mio. (5,9). Schuldzinsen: 347 390 Euro (376 302). Zuführung zum Vermögenshaushalt: 3,8 Mio. (1,1). Vermögenshaushalt: 8,3 Mio. (4,8). Einnahmen: Zuführung (siehe oben). Verkauf von Grundstücken und Vermögen: 952 000 Euro. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen: 2,9 Mio. Kreditaufnahme: 600 000 Euro. Ausgaben: Baumaßnahmen: 4,2 Mio. (1,9), Zuführung zu den Rücklagen: 918 190 Euro. Tilgung von Krediten: 1,0 Mio. (bv)

Lesen Sie auch: Drei weitere Parteien sind im neuen Dillinger Kreistag Erster Corona-Fall im Landkreis Dillingen bestätigt

Themen folgen