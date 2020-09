00:32 Uhr

Lauingen singt wieder

Silke Feistle ist neue Chorleiterin des Gesangvereins Frohsinn. Ein Konzert wird bereits geplant

Wegen Corona musste der Lauinger Frohsinn-Chor die vergangenen Monate pausieren, doch bald geht es laut Pressemitteilung wieder los. Dann kann die neue Chorleiterin Silke Feistle, die bereits im April den Dirigentenstab von Winfried Häußler übernahm, ihr Amt offiziell aufnehmen. Die 48-jährige Schretzheimerin ist seit 2004 staatlich anerkannte Chorleiterin im Laienmusizieren. Sie bringt langjährige Erfahrung mit und ist selbst aktiv dabei als Sängerin beim Chor Piccadillys.

Christine Hauf, Erste Vorsitzende, brachte den Ball ins Rollen und bot Silke Feistle den musikalischen Taktstock an. „Selbstverständlich habe ich zugesagt“, so die Chorleiterin. Aus Liebe zu Gesang, Musik und aus gesellschaftlicher Verantwortung. Neben Christine Hauf begrüßt Georg Priller, Zweiter Vorsitzender, die neue Chorleiterin. „Wir finden es toll, mit unseren über 35 aktiven Sängerinnen und Sängern weiterzumachen und unseren Chor in die nächste Generation zu führen“, so Hauf. Silke Feistle liegt die hohe Wertigkeit des Chorgesangs sehr am Herzen. Gesungen wird beim Frohsinn-Chor nur in deutscher Sprache, Volkslieder, Schlager, Evergreens, geistliche Musik – für jeden ist da etwas dabei. „Auch von mir ein herzliches Willkommen an Silke Feistle“, sagt Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller. Sie freut sich auf das erste Frohsinn-Konzert nach Covid-19, das allerdings erst für 2021 in Planung ist.

Die Frohsinn-Chorproben finden immer montags von 19.30 Uhr bis 21 Uhr im Musiksaal des Albertus-Gymnasiums statt. Start ist am Montag, 5. Oktober, samt AHA-Hygienekonzept mit Abstand, Hygieneregeln und Alltagsmasken auf den Verkehrswegen zur Probe. Neue Sängerinnen und Sänger jeden Alters, mit und ohne Vorkenntnisse, sind jederzeit gerne gesehen zum musikalischen Reinschnuppern. „Gemeinsam im Chor singen, das kann jeder“, stellt Silke Feistle klar. Wer sich ausprobieren möchte, soll sich vorher bitte melden bei Christine Hauf, Telefon 09072/5247, hauf-lauingen@web.de oder bei Silke Feistle, Telefon 09071/726553, asfeistle@mnet-mail.de. (pm)

