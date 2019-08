27.08.2019

Lauingen trauert um Otto Möck

Der frühere Leiter der Lauinger Elisabethenstiftung ist gestorben. Wie sich das Psychiatriezentrum unter seiner Führung verändert hat

Von Berthold Veh

Trauer um Otto Möck: Der frühere Leiter der Lauinger Elisabethenstiftung ist am Donnerstag voriger Woche nach jahrelanger Krankheit im Alter von 84 Jahren gestorben. Möck leitete das Psychiatriezentrum von 1980 bis 1997. Er begann, die Einrichtung für Menschen mit psychischen Erkrankungen nach außen zu öffnen. Der heutige Leiter Jörg Fröhlich sagt auf Anfrage, dass Möck viel für das Lauinger Psychiatriezentrum getan habe. „Otto Möck hat die Elisabethenstiftung stetig weiterentwickelt und damit zu ihrem Erfolg beigetragen“, teilt Fröhlich mit.

Der Schüler wuchs bei den Großeltern in Lauingen auf

Otto Möck stammt aus Göggingen. Mit acht Jahren kam er nach Lauingen und wuchs dort bei seinen Großeltern in der Hirschstraße auf. Möck machte eine kaufmännische Lehre beim damaligen Landmaschinenhersteller Ködel & Böhm und arbeitete sich zum Abteilungsleiter hoch. Später wurde Möck zunächst organisatorischer Leiter und danach Geschäftsführer der Augsburger Ausstellungsgesellschaft, ehe er 1980 die Leitung der Elisabethenstiftung übernahm. Zuvor hatte Möck in einem Fernstudium den Diplom-Betriebswirt gemacht.

Damals waren psychisch Kranke noch "kaserniert"

Als Möck seine Aufgabe an der Stiftung übernahm, waren Menschen mit einer psychischen Erkrankung in Lauingen noch „kaserniert“. Der Leiter begann, die Bewohner in die städtische Gesellschaft zu integrieren. Er führte nach Informationen unserer Zeitung die elektronische Datenverarbeitung in der Verwaltung ein. Auch der Neubau mit dem Albertus-Magnus-Saal fiel in Möcks Dienstzeit. Die Elisabethenstiftung ist heute ein modernes Psychiatrie- und Pflegezentrum. Etwa 280 Mitarbeiter betreuen in Lauingen rund 350 Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Möck sang rund 60 Jahre im Lauinger Kirchenchor - und leitet diesen auch lange

Neben dem Beruf war die Musik Möcks große Leidenschaft. Etwa 60 Jahre lang sang der Lauinger im Kirchenchor St. Martin, den er rund 30 Jahre leitete. 2005 gab der Lauinger dieses Amt aus gesundheitlichen Gründen auf. Otto Möck war auch in der katholischen Jugend aktiv gewesen und hatte sich später als Pfarrgemeinderat in der Pfarrei engagiert. Dankbar zeigt sich auch Stadtpfarrer Raffaele De Blasi: „Mit großem Engagement und fachlicher Kompetenz hat Otto Möck die kirchenmusikalischen Aufgaben in unserer Pfarrei hervorragend gemeistert und auch große Orchestermessen zur Aufführung gebracht.“ Der Lauinger, dessen Sohn Alexander Konzertmeister bei den Münchner Philharmonikern ist, war auch ein ambitionierter Geiger. So spielte Möck jahrzehntelang in der Orchestervereinigung Dillingen.

Im Mittelpunkt stand für ihn trotz der vielen Aufgaben aber die Familie. Mit Ehefrau Hildegard war Otto Möck 56 Jahre lang verheiratet. Um den Verstorbenen trauern auch seine drei Kinder Susanne, Angelika und Alexander. (bv)

Der Trauergottesdienst findet am Freitag, 30. August, um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Lauingen statt.

