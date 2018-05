vor 33 Min.

Lauingen und Segré feiern 30 Jahre Partnerschaft

Zum Jubiläum fährt eine Delegation aus der Donaustadt nach Frankreich. Außerdem beginnt die Anmeldefrist zu einem internationalen Jugend-Camp in Bliensbach.

Am 9. Mai macht sich eine rund 50-köpfige Delegation aus Lauingen auf die Reise ins über 1000 Kilometer entfernte Segré im Nordosten Frankreichs. Geplant ist ein sechstägiger Besuch bei den französischen Freunden anlässlich der Städtepartnerschaft. Diese jährt sich 2018 zum dreißigsten Mal.

Mit im Gepäck hat Lauingens Bürgermeister Wolfgang Schenk das Bild eines heimischen Künstlers, als exklusives Gastgeschenk. „Mehr wird erst beim offiziellen Festakt in Segré verraten“, sagt der Rathauschef. Rudolf Horner und Gertrud Ehrhart, die Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins Lauingen, haben als Präsent Schirme in den Lauinger Stadtfarben für die französischen Freunde dabei. Drei Tage geht es erst in das Feriendorf La Pierre Bleue an den Atlantik mit Rundfahrt und Touren zu Schlössern, Salzgärten und einer Austernzucht. Dann steht der zweitägige offizielle Festakt in Segré auf dem Programm, mit einer Rückschau auf die 30 gemeinsamen Jahre. „Die Städtepartnerschaft hat die Menschen aus Lauingen und Segré näher zueinander gebracht, Freundschaften entstanden und der europäische Gedanke der Völkerverständigung wird bis heute aktiv gelebt“, lautet das Resümee von Bürgermeister Schenk. Über den Tellerrand hinausschauen, und zwar kommunal, kulturell und menschlich, das mache die Partnerschaft so wertvoll.

Im Mai 1988 unterzeichneten die damaligen Bürgermeister von Lauingen und Segré, Georg Barfuß und Antoine Glemain, die Partnerschaftsurkunde zwischen den Kommunen. Seitdem ist viel passiert, aus Fremden wurden Freunde. „Wir haben seit drei Jahrzehnten engagierte Mitglieder“, erzählt Horner vom 2005 gegründeten Partnerschaftsverein Lauingen. „Mit vielen unserer französischen Freunde haben wir ihre Familiengeschichte miterlebt, die nun schon in die nächste Generation geht.“ Mit dabei waren von Anfang die Lauinger Vereine, wie die Freiwillige Feuerwehr, die Handballer, die Wasserwacht. „Alle unsere französischen Gäste, und wenn es über 100 Personen waren, konnten wir deshalb immer privat unterbringen“ sagt Horner, stolz auf dieses Engagement der Lauinger Bürger. Genauso klappt die Verständigung seit 30 Jahren perfekt, jenseits aller Sprachbarrieren. Der Bürgerwehr-Spielmannszug, die Stadtkapelle, die Bigband No Please (heute Monday Night Orchestra) – alle waren sie mit dabei in Segré. Genauso wie die Radfahrer des TV Lauingen, die kräftig in die Pedale traten auf ihrer Tour ins Nachbarland oder das Haunsheimer Ehepaar Mathia, das in die Partnerstadt wanderte. „Über den europäischen Gedanken hinaus entstanden durch die Städtepartnerschaft auch zahlreiche neue Kontakte zwischen Lauinger Familien. Das ist ein echter Mehrwert für die eigene Kommune“, sagt Ehrhart.

Christian Müller vom Lauinger Kulturamt erinnert sich gerne an die Anfänge der Städtepartnerschaft. Mit 14 Jahren war er erstmals zum Schüleraustausch des Albertus-Gymnasiums (AGL) im französischen Saint Joseph Collège. „Sitze ich heute an einem sonnigen Tag in Segré im Café, fühle ich mich wie zu Hause, weil ich die Menschen kenne und sie mich.“ Der Schüleraustausch hat seit 30 Jahren Tradition, organisiert von der AGL-Lehrerin Sabine Werner. Diesen März waren die Schüler aus Segré wieder zu Gast im AGL, im Oktober geht es für deutschen Gymnasiasten nach Frankreich. „Das bringt etwas für die Sprachkenntnis und für die interkulturelle Kompetenz“, weiß Werner. Als Praktikantin aus Segré erwartet die Stadt Lauingen diesen Sommer Eleonore Pointeau. Geplant ist im Herbst (28. September bis 3. Oktober) des Jubiläumsjahres auch ein Austausch zwischen Jugendlichen aus Frankreich, Litauen und Deutschland für 30 Teilnehmer zwischen 16 und 20 Jahren. 2015 fand das Jugend-Camp schon einmal statt. Veranstaltungsort ist das Schullandheim Bliensbach. Veranstalter ist der Partnerschaftsverein Lauingen.„Auch über einen Sponsor aus der Wirtschaft würden wir uns sehr freuen“, informiert Horner. Die Seminarsprache ist Englisch. Themen sind etwa der europäische Gedanke und die interkulturelle Kompetenz. (pm)

Jugendliche aus Lauingen und dem Landkreis können sich bei Hubert Götz vom Partnerschaftsverein (Telefon 0175/1578542, E-Mail: hgoetz@bndlg.de) oder bei Christian Müller vom Kulturamt (Telefon: 09072/998- 132, E-Mail: mueller@lauingen.de) anmelden.

