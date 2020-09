23.09.2020

Lauingen will eine Patenschaft mit Bundeswehr

Soldaten sollen sich mehr in der Stadt einbringen. Was sich der Stadtrat noch wünscht.

Von Jonathan Mayer

Die Stadt Lauingen strebt eine Patenschaft mit der sechsten Kompanie des Informationstechnikbataillons 292 der Bundeswehr an. In der jüngsten Stadtratssitzung am Dienstagabend stimmten die Räte geschlossen dafür. Wie Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) erklärte, sei die Bundeswehr mit der Anfrage auf die Stadt zugekommen, ob man die Patenschaft, die zwischen 2008 und 2013 bereits bestand, reaktivieren wolle.

Keinerlei Kosten für die Stadt

Schon damals hatte der Stadtrat zugestimmt, 2013 war die Kompanie dann aber aufgelöst worden – bis sie jetzt wieder gegründet wurde. Der Bürgermeisterin zufolge kommen damit keinerlei Kosten auf die Stadt zu. „Die Bundeswehr will einfach näher an die Bürger rücken und sich mehr einbringen“, so Müller. Die Soldaten sollen bei Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt etwa beim Auf- und Abbau helfen und vielleicht auch mit einem eigenen Stand vertreten sein.

Aussetzung der Wehrpflicht

Dietmar Bulling (SPD) begrüßte den Vorschlag. Immerhin sei nach der Aussetzung der Wehrpflicht die Bindung der Gesellschaft an die Bundeswehr nicht mehr so stark wie früher. Die Patenschaft trage zur Wertschätzung der Armee bei. Irmgard Daub (SPD), Rektorin an der Grundschule in Lauingen, betonte die enge Zusammenarbeit, die man schon während der ersten Patenschaft pflegte: Damals hätten Soldaten etwa den Schwimmunterricht der Schüler begleitet. „Vielleicht ist so was ja wieder möglich.“

