vor 33 Min.

Lauingens Protestanten feiern 60 Jahre Christuskirche

Im 17. Jahrhundert verließen viele evangelische Gläubige die nun katholische Stadt. Wie der protestantische Glaube zurückkehrte

Im Jahr 1959 wurde die evangelisch-lutherische Christuskirche in Lauingen vom damaligen Landesbischof Hermann Dietzfelbinger geweiht. 60 Jahre sind kein Alter für eine Kirche, soll das gefeiert werden? Auf jeden Fall, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde, wenn man die wechselhafte Geschichte der Evangelischen in Lauingen betrachtet. Nach mehreren Konfessionswechseln befahl der damalige Landesherr 1618 die katholische Religionsausübung. Die Protestanten mussten das Martinsmünster herausgeben, das Gymnasium illustre wurde aufgelöst. 130 Familien wanderten aus religiösen Gründen aus. Bis auf eine zweijährige Unterbrechung gab es erst wieder 1956 eine eigenständige evangelische Gemeinde in Lauingen. Ernst-Walter Maetschke wurde erster Pfarrer. Aufgrund des Zuzugs vieler Heimatvertriebener war die Zahl der Evangelischen auf 1100 angewachsen, und so bemühte sich Maetschke um den Bau eines Gemeindezentrums und einer eigenen Kirche. Die Christuskirche ist ein Betonbau der 50er-Jahre, keine Schönheit, aber von zweckdienlicher, protestantischer Nüchternheit. Neben dem Glockenturm, der Fotovoltaikanlage auf dem Kirchendach, den stilisierten Türgriffen in Fischform, der Schleif-Ladenorgel und dem Taufbecken liegt der Schwerpunkt auf dem 55 Quadratmeter großen Fresko, in der Apsis hinter dem Altar mit Bezug auf die Offenbarung des Johannes.

Doch ist diese Kirche nicht nur ein Steinbau geblieben, sie beherbergt in den 60 Jahren ihres Bestehens eine lebendige, offene und moderne Gemeinde. Und diese will das 60-jährige Bestehen nun feiern. Und zwar am 7. Juli, nach einem Gottesdienst im Rahmen des Gemeindefestes auf dem Kirchplatz. (pm)

